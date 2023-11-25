Плитка металлическая для пола 300х300 мм - усиленные промышленные полы

Производственная Компания "РемКом" занимается производством и реализацией металлической плитки размером 300х300 мм для промышленного пола. Уникальность разработки нашей плитки в количестве отверстий. Их 36 шт. диаметром 22 мм.

Каталог с подробными характеристиками плитки. Металл от вырубленного отверстия не отрубается, а остается на основание плитки и является зацепом - анкером, соответственно и анкер у каждого отверстия длинной 22 мм, тем самым и зацепление в бетон крепче. Чем больше отверстий, тем больше открытого бетона в отверстиях и как следствие больше пыли в процессе эксплуатации.

Промышленный пол со сроком службы 30-50 лет – альтернатива наливным полами.

В помещениях, где нагрузки на пол достигают экстремального уровня: машиностроительные и металлургические предприятия, необходимо напольное покрытие отличающееся особой прочностью. Идеальный вариант в такой ситуации – металлическая напольная плитка.

В ряде случаев используются топпинги (так называемые наливные полы) – покрытие бетонного пола упрочняющими смесями. Однако данная услуга является довольно дорогим удовольствием, более того, наливной пол не гарантирует необходимой прочности против ударов и тяжелых грузов, а внешний вид становится малопривлекательным уже в первые недели после эксплуатации.

Промышленная плитка для пола в производственные цеха

Покрытие металлической плиткой в промышленных помещениях предназначено для создания прочности, износостойкости а также защиты бетонного пола от механических, абразивных, химических и термических нагрузок, но в тоже время сохраняет эстетичный внешний вид на протяжении длительного времени. Наша продукция соответствует всем требованиям, которые предъявляются к тяжело-нагруженным промышленным полам заводов, предприятий и автосервисов.