Плитка металлическая для пола 300х300 мм - усиленные промышленные полы

Где применяется плитка?
Металлическая плитка находит применение в производственных помещениях тяжёлого машиностроения, автосервисах, складах, ремонтных и подсобных боксах. Уложенная на бетонный раствор, она придаёт полу повышенную износостойкость, жаропрочность и ударопрочность, служит надёжной защитой пола от экстремальных механических и температурных воздействий (кузнечные и литейные цеха). Перемещение тяжёлой техники, погрузчиков, тракторов, переукладка металла и тар с деталями, транспортировка волочением, не повлияют на сохранность и чистоту полов в помещениях где используется напольная металлическая плитка.
- Во-первых: это напольное покрытие гораздо более доступно по цене.
- Во-вторых: такие полы более долговечные, так как основная нагрузка падает не на бетон, а на металл.
- В-третьих: металлическая напольная плитка сохраняет великолепный внешний вид в течение нескольких десятков лет при любой нагрузке.
Доставка плитки осуществляется транспортными компаниями или попутными грузовыми автомобилями по тарифам компаний.
Варианты изготовления металлической плитки
Металлическая плитка изготавливается в вариантах: толщина 1 мм., толщина 1,2 мм., толщина 1,5мм., толщина 1,8мм., толщина 2мм. Упакована в европаллеты по 500 штук.
Мы гарантируем: качество, низкую цену на металлическую плитку, оперативную, точно в срок отправку заказов. Приглашаем к сотрудничеству компании и частных предпринимателей, тех кто строит цеха, автосервисы, складские помещения или является поставщиком стройматериалов.
Как происходит заказ плитки у нас:
1. Сначала Вы определяетесь на какую площадь Вы хотите уложить металлическую плитку;
2. Также Вы определяете требуемую толщину и марку стали металлической плитки согласно вашей технической документации или проекта на объект;
3. Определенную площадь покрытия вы умножаете на 11,11 штук (Расчетная величина 1 м2);
4. Звоните нам по тел.: +7 (927) 048-12-46 или тел.: +7 (8552) 78 12 46 и заказываете требуемое количество металлической плитки, марку и толщину металла;
5. Мы с Вами заключаем договор поставки где прописываем сроки изготовления, условия и сумму доставки, Вы подписываете договор и мы выставляем счет на оплату;
6. При отгрузке подготавливаем документацию (счет фактура, ТТН, копию сертификата, паспорт изделия), высылаем документацию с грузом, либо Почтой России;
Оцените качество и исполнение нашей металлической плитки
Вы можете заказать опытные образцы, чтобы оценить качество и исполнение нашей металлической плитки. Мы отправим ее Вам любой автотранспортной компанией на выбор. Доставка по России и странам СНГ: отправляем в Белоруссию, на Украину, в Казахстан. Качественная металлическая плитка Наша компания ООО РемКом готова оказать помощь в доставке металлической плитки со склада в г. Набережные Челны в любую точку России: г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Новосибирск, г.Екатеринбург, г.Нижний Новгород, г.Казань, г.Самара, г.Челябинск, г.Омск, г.Ростов-на-Дону, г.Уфа, г.Красноярск, г.Пермь, г.Волгоград, г.Воронеж за кратчайшие сроки и приемлемые цены. Доставка осуществляется как своим транспортом, так и посредством транспортных компаний: ООО "Автотрейдинг", ООО "Грузовозофф", ООО "ПЭК", ООО "Деловые линии", ООО "Караван", ООО "Желдорэкспедиция", ООО "Доставкин", и.т.д.
Транспортные услуги оплачиваются покупателем отдельно, либо мы можем включить в стоимость металлической плитки.