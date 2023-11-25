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Плитка металлическая для пола 300х300 мм - усиленные промышленные полы

Производственная Компания "РемКом" занимается производством и реализацией металлической плитки размером 300х300 мм для промышленного пола. Уникальность разработки нашей плитки в количестве отверстий. Их 36 шт. диаметром 22 мм.
Каталог с подробными характеристиками плитки. Металл от вырубленного отверстия не отрубается, а остается на основание плитки и является зацепом - анкером, соответственно и анкер у каждого отверстия длинной 22 мм, тем самым и зацепление в бетон крепче. Чем больше отверстий, тем больше открытого бетона в отверстиях и как следствие больше пыли в процессе эксплуатации.

Промышленный пол со сроком службы 30-50 лет – альтернатива наливным полами.

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В помещениях, где нагрузки на пол достигают экстремального уровня: машиностроительные и металлургические предприятия, необходимо напольное покрытие отличающееся особой прочностью. Идеальный вариант в такой ситуации – металлическая напольная плитка.
В ряде случаев используются топпинги (так называемые наливные полы) – покрытие бетонного пола упрочняющими смесями. Однако данная услуга является довольно дорогим удовольствием, более того, наливной пол не гарантирует необходимой прочности против ударов и тяжелых грузов, а внешний вид становится малопривлекательным уже в первые недели после эксплуатации.

Металлическая плитка 300х300 мм 1,2 мм, Холоднокатаная сталь 0,8 кп

Металлическая плитка 300х300мм, Стальная (08 КП/ПС)
36 отверстий
Металлическая плитка 300х300 мм 1,5 мм, Оцинкованная сталь

Металлическая плитка 300х300мм, Оцинкованная сталь
36 отверстий
Металлическая плитка, Нержавеющая сталь

Металлическая плитка 300х300мм, Нержавеющая сталь
36 отверстий


Промышленная плитка для пола в производственные цеха

Покрытие металлической плиткой в промышленных помещениях предназначено для создания прочности, износостойкости а также защиты бетонного пола от механических, абразивных, химических и термических нагрузок, но в тоже время сохраняет эстетичный внешний вид на протяжении длительного времени. Наша продукция соответствует всем требованиям, которые предъявляются к тяжело-нагруженным промышленным полам заводов, предприятий и автосервисов.

Износостойкость

Ударопрочность и износостойкость металлической плитки

Высокий уровень износостойкости и ударопрочности, повышает срок службы бетонной стяжки.

Жаропрочность

Высокие термические нагрузки металлической плитки

Выдерживает высокие термические нагрузки. Высокая сопротивляемость деформации и разрушению от воздействия рабочих напряжений.

Срок службы

Срок службы металлической плитки до 50 лет

Срок службы до 50 лет. Эксплуатационный срок зависит от объема нагрузки и своевременно проводимых мелких ремонтных работ.

Простота монтажа

Простота монтажа металлической плитки

Простота укладки и обслуживания. Быстрый монтаж по времени, специальная техника и приспособления не требуются.

Сертификат соответствия

Технические условия ТУ 25.11.23-001-34780156-2018

Сертификат соответствия №0530843. Соответствует требованиям нормативных документов ТН ВЭД 7308

Технические условия

ТУ на плитку металлическую промышленную

Плитка изготовлена согласно Техническим условиям ТУ 25.11.23-001-34780156-2018. Подробнее всё ТУ

Качественный металл

сертифицированный металл ГОСТ 16523-97

Мы используем исключительно сертифицированный металл первого сорта ГОСТ 16523-97

Паспорт изделия

Паспорт на плитку металлическую

Паспорт изделия для плитки металлической размер 300х300 мм. Подробнее паспорт изделия

Где применяется плитка?

Металлическая плитка находит применение в производственных помещениях тяжёлого машиностроения, автосервисах, складах, ремонтных и подсобных боксах. Уложенная на бетонный раствор, она придаёт полу повышенную износостойкость, жаропрочность и ударопрочность, служит надёжной защитой пола от экстремальных механических и температурных воздействий (кузнечные и литейные цеха). Перемещение тяжёлой техники, погрузчиков, тракторов, переукладка металла и тар с деталями, транспортировка волочением, не повлияют на сохранность и чистоту полов в помещениях где используется напольная металлическая плитка.

- Во-первых: это напольное покрытие гораздо более доступно по цене.
- Во-вторых: такие полы более долговечные, так как основная нагрузка падает не на бетон, а на металл.
- В-третьих: металлическая напольная плитка сохраняет великолепный внешний вид в течение нескольких десятков лет при любой нагрузке.

Варианты упаковки и доставки металлической плитки

Доставка плитки осуществляется транспортными компаниями или попутными грузовыми автомобилями по тарифам компаний.

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Варианты изготовления металлической плитки

Металлическая плитка изготавливается в вариантах: толщина 1 мм., толщина 1,2 мм., толщина 1,5мм., толщина 1,8мм., толщина 2мм. Упакована в европаллеты по 500 штук.
Мы гарантируем: качество, низкую цену на металлическую плитку, оперативную, точно в срок отправку заказов. Приглашаем к сотрудничеству компании и частных предпринимателей, тех кто строит цеха, автосервисы, складские помещения или является поставщиком стройматериалов.

Как происходит заказ плитки у нас:

Заказ и доставка металлической плитки 1. Сначала Вы определяетесь на какую площадь Вы хотите уложить металлическую плитку;
2. Также Вы определяете требуемую толщину и марку стали металлической плитки согласно вашей технической документации или проекта на объект;
3. Определенную площадь покрытия вы умножаете на 11,11 штук (Расчетная величина 1 м2);
4. Звоните нам по тел.: +7 (927) 048-12-46 или тел.: +7 (8552) 78 12 46 и заказываете требуемое количество металлической плитки, марку и толщину металла;
5. Мы с Вами заключаем договор поставки где прописываем сроки изготовления, условия и сумму доставки, Вы подписываете договор и мы выставляем счет на оплату;
6. При отгрузке подготавливаем документацию (счет фактура, ТТН, копию сертификата, паспорт изделия), высылаем документацию с грузом, либо Почтой России;

Оцените качество и исполнение нашей металлической плитки

Вы можете заказать опытные образцы, чтобы оценить качество и исполнение нашей металлической плитки. Мы отправим ее Вам любой автотранспортной компанией на выбор. Доставка по России и странам СНГ: отправляем в Белоруссию, на Украину, в Казахстан. Качественная металлическая плитка Наша компания ООО РемКом готова оказать помощь в доставке металлической плитки со склада в г. Набережные Челны в любую точку России: г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Новосибирск, г.Екатеринбург, г.Нижний Новгород, г.Казань, г.Самара, г.Челябинск, г.Омск, г.Ростов-на-Дону, г.Уфа, г.Красноярск, г.Пермь, г.Волгоград, г.Воронеж за кратчайшие сроки и приемлемые цены. Доставка осуществляется как своим транспортом, так и посредством транспортных компаний: ООО "Автотрейдинг", ООО "Грузовозофф", ООО "ПЭК", ООО "Деловые линии", ООО "Караван", ООО "Желдорэкспедиция", ООО "Доставкин", и.т.д.
Транспортные услуги оплачиваются покупателем отдельно, либо мы можем включить в стоимость металлической плитки.

О Производстве

Свыше десяти лет успешно работаем в области производства промышленных полов для различного типа производств. Изготалвиваем промышленную металлическую плитку размером 300х300 мм, 36 отверстий. Производственная мощность цехов более 4000 шт. в сутки. Благодаря этому выполняем большие объемы в сжатые сроки.

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Сертификат соответствия

Плитка металлическая для промышленного пола ПМ 1, ПМ 1.2, ПМ 1.5, ПМ 1.8 и ПМ 2 Серийный выпуск. Соответствует требованиям нормативных документов.

Металлическая плитка имеет паспорт изделия и прошла добровольную сертификацию изделия. Изготовление металлической плитки проходит согласно техническим условиям ТУ 25.11.23-001-34780156-2018, разработанным нашими опытными специалистами.

Плитка металлическая для промыленного пола ПМ 1, ПМ 1.2, ПМ 1.5, ПМ 1.8, ПМ 2 Серийный выпуск. Соответствует требованиям нормативных документов

ТУ на плитку металлическую

Регионы доставки
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Наличие на складе
Металл ГОСТ: 16523-97
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