Места применения стальной плитки
Металлическая плитка находит применение в производственных помещениях тяжёлого машиностроения, автосервисах, складах, ремонтных и подсобных боксах. Уложенная на бетонный раствор, она придаёт полу повышенную износостойкость, жаропрочность и ударопрочность, служит надёжной защитой пола от экстремальных механических и температурных воздействий (кузнечные и литейные цеха). Перемещение тяжёлой техники, погрузчиков, тракторов, переукладка металла и тар с деталями, транспортировка волочением, не повлияют на сохранность и чистоту полов в помещениях где используется напольная металлическая плитка.
- Во-первых: это напольное покрытие гораздо более доступно по цене.
- Во-вторых: такие полы более долговечные, так как основная нагрузка падает не на бетон, а на металл.
- В-третьих: металлическая напольная плитка сохраняет великолепный внешний вид в течение нескольких десятков лет при высокой нагрузке.
Фотографии металлической промышленной плитки 300х300 мм - 36 отверстий / анкеров
В процессе производства формируются анкеры (отверстия), которые являются якорями для зацепа в бетоне при монтаже. Плитка при укладке полностью утапливается на высоту 22 мм, благодаря этому надежно фиксируется в бетоне и создает прочную монолитную поверхность. Поверхность плитки распределяет нагрузку по поверхности бетона и защищает от крошения. Диаметр отверстий до 22 мм позволяет передвигаться тележкам в хлебопекарнях с диаметром колес 50-100 мм и более, протестировано реальных условиях в цехах. Также успешно передвигаются рохли на производствах.
Фотографии металлической промышленной плитки 300х300 мм - 64 отверстия / анкера
Количество анкеров 64 шт увеличивает пятно зацепа в бетоне, при этом площадь открытого бетона также увеличивается, что создает дополнительную бетонную пыль в процессе эксплуатации. Количество анкеров 36 отверстий увеличивает пятно защищенного бетона от трения и нагрузок, при уменьшении зацепа. Практика показывает, что 36 и 64 анкера одинаково ведут себя при нагрузках до 40 тонн под гусеничной техникой.
Варианты упаковки и доставки металлической плитки
Доставка плитки осуществляется транспортными компаниями или попутными грузовыми автомобилями по тарифам компаний.
Варианты изготовления металлической плитки
Металлическая плитка изготавливается в вариантах: толщина 1 мм., толщина 1,2 мм., толщина 1,5мм., толщина 1,8мм., толщина 2мм.
Упакована в европаллеты по 500 штук.
Мы гарантируем: качество, низкую цену на металлическую плитку, оперативную, точно в срок отправку заказов. Приглашаем к сотрудничеству компании и частных предпринимателей, тех кто строит цеха, автосервисы, складские помещения или является поставщиком стройматериалов.
Как происходит заказ плитки у нас:
1. Сначала вам необходимо решить на какую площадь хотите уложить металлическую плитку;
2. Определить какая нагрузка планируется на пол, чтобы подобрать металл для плитки, сухое или влажное помещение;
3. Площадь покрытия необходимо умножить на 11,11 штук (Расчетная величина 1 м2);
4. Свяжитесь с нами: sale@plitka-metall.ru +7 (8552) 78-12-46 +7 (8552) 78-42-32 сообщите требуемое количество, марку и толщину металла;
5. Мы с вами заключим договор, где согласуем и пропишем сроки изготовления, условия поставки, оплаты;
6. После поступления оплаты мы запускаем в производство ваш заказ;
7. По готовности отправляем через транспортную комапнию, либо самовывоз. Вместе с заказом отправляем документы (счет фактура, договор, ТТН, копии сертификатов, паспорт изделия), либо Почтой России;
Возможно заказать образцы металлической плитки 300x300 мм
Вы можете заказать образцы, чтобы оценить качество и исполнение нашей металлической плитки. Отправляем через транспортную компанию СДЭК, доставка в течении 2-3 дней.
Доставка по России и странам СНГ.
Образцы и транспортные услуги оплачиваются покупателем.
Прием заявок: E-mail: sale@plitka-metall.ru