Приём заказов, консультация:
+7 (8552) 78-12-46
+7 (8552) 78-42-32
С мобильных +7 (927) 048-12-46
Почта: sale@plitka-metall.ru

Металлическая плитка 300х300 мм, купить напрямую у производителя

Производственная Компания "РемКом" занимается производством и реализацией металлической плитки размером 300х300 мм для промышленного пола.
Производим плитку различной по толщине металла от 1,0 мм до 2 мм. Используем качественный металл: сталь 08 кп/пс - ГОСТ 19904-90, оцинкованную сталь ГОСТ 14918-2020, нержавеющую AISI 430/304.
Промышленный пол с металлической плиткой способен выдерживать ударные нагрузки более 12 тонн, перемещение тяжёлых грузов методом волочения, передвижение гусеничной техники.
Плитка защищает пол от механических и температурных воздействий, повышает износостойкость и долговечность.


Промышленный пол с металлической плиткой имеет срок службы 30-50 лет – альтернатива наливным полами

Плитка для производственных помещений Промышленная плитка Плитка для промышленных полов Промышленный пол плитка Плитка перфорированная металлическая Плитка металлическая для промышленных полов Плитка перфорированная 300х300 мм плитка стальная 300х300 мм

В помещениях, где нагрузки на пол достигают экстремального уровня: машиностроительные и металлургические предприятия, необходимо напольное покрытие отличающееся особой прочностью. Идеальный вариант в такой ситуации – металлическая напольная плитка.
В ряде случаев используются топпинги (так называемые наливные полы) – покрытие бетонного пола упрочняющими смесями. Однако данная услуга является довольно дорогим удовольствием, более того, наливной пол не гарантирует необходимой прочности против ударов и тяжелых грузов, а внешний вид становится малопривлекательным уже в первые недели после эксплуатации.

Металлическая плитка 300х300 мм 1,2 мм, Холоднокатаная сталь 0,8 кп

Металлическая плитка
Стальная - ГОСТ 19904-90
Размер: 300х300мм
36 отверстий
В наличии
Металлическая плитка 300х300 мм 1,5 мм, Оцинкованная сталь

Металлическая плитка
Оцинкованная - ГОСТ 14918-2020
Размер: 300х300 мм
36 отверстий
В наличии
Металлическая плитка, Нержавеющая сталь

Металлическая плитка
Нержавеющая - Aisi 430/Aisi 304
Размер: 300х300 мм
36 отверстий
В наличии
Металлическая плитка 300х300 мм 1,2 мм, Холоднокатаная сталь 0,8 кп

Металлическая плитка
Стальная - ГОСТ 19904-90
Размер: 300х300мм
64 отверстия
В наличии
Металлическая плитка 300х300 мм 1,5 мм, Оцинкованная сталь

Металлическая плитка
Оцинкованная - ГОСТ 14918-2020
Размер: 300х300 мм
64 отверстия
В наличии
Металлическая плитка 300х300 мм 1,5 мм, Оцинкованная сталь

Металлическая плитка
Любой металл
Размер: 300х300 мм
Без отверстий
В наличии

Варианты изготовления металлической плитки:

-Количество анкеров 36 или 64;
-Толщина используемого металла: 1 мм , 1,2 мм, 1,4 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2 мм;
-Металл: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90, оцинкованная ГОСТ 14918-2020, нержавеющая AISI 430/304.

Каждый вариант подбирается под конкретную нагрузку и место эксплуатации. Для сухих помещений подходит холоднокатаная сталь, для зон заезда техники оцинкованная, нержавеющая. Возможно комбинировать толщины и тип металла для оптимизации бюджета. Для подробных рекомендаций обращайтесь за консультацией к нашим специалистам по телефонам в контактах.

Металлическая плитка для промышленного пола в производственные цеха

Покрытие металлической плиткой в промышленных помещениях предназначено для создания прочности, износостойкости а также защиты бетонного пола от механических, абразивных, химических и термических нагрузок, но в тоже время сохраняет эстетичный внешний вид на протяжении длительного времени. Наша продукция соответствует всем требованиям, которые предъявляются к тяжело-нагруженным промышленным полам заводов, предприятий и автосервисов.

Износостойкость

Ударопрочность и износостойкость металлической плитки

Высокий уровень износостойкости и ударопрочности, повышает срок службы бетонной стяжки.

Жаропрочность

Высокие термические нагрузки металлической плитки

Выдерживает высокие термические нагрузки. Высокая сопротивляемость деформации и разрушению от воздействия рабочих напряжений.

Срок службы

Срок службы металлической плитки до 50 лет

Срок службы до 50 лет. Эксплуатационный срок зависит от объема нагрузки и своевременно проводимых мелких ремонтных работ.

Простота монтажа

Простота монтажа металлической плитки

Простота укладки и обслуживания. Быстрый монтаж по времени, специальная техника и приспособления не требуются.

Сертификат соответствия

Технические условия ТУ 25.11.23-001-34780156-2022

Сертификат соответствия №000072. Соответствует требованиям нормативных документов

Металл ГОСТ 14918-2020

Паспорт на плитку металлическую

Производим из сертифицированного оцинкованного металл ГОСТ 14918-2020 Все сертификаты

Металл ГОСТ 19904-90

сертифицированный металл ГОСТ 16523-97

Используем сертифицированный холоднокатаный металл ГОСТ 19904-90

Технические условия

ТУ на плитку металлическую промышленную

Плитка изготовлена согласно Техническим условиям
ТУ 25.11.23-001-34780156-2022.
Подробнее всё ТУ

Места применения стальной плитки

Металлическая плитка находит применение в производственных помещениях тяжёлого машиностроения, автосервисах, складах, ремонтных и подсобных боксах. Уложенная на бетонный раствор, она придаёт полу повышенную износостойкость, жаропрочность и ударопрочность, служит надёжной защитой пола от экстремальных механических и температурных воздействий (кузнечные и литейные цеха). Перемещение тяжёлой техники, погрузчиков, тракторов, переукладка металла и тар с деталями, транспортировка волочением, не повлияют на сохранность и чистоту полов в помещениях где используется напольная металлическая плитка.

- Во-первых: это напольное покрытие гораздо более доступно по цене.
- Во-вторых: такие полы более долговечные, так как основная нагрузка падает не на бетон, а на металл.
- В-третьих: металлическая напольная плитка сохраняет великолепный внешний вид в течение нескольких десятков лет при высокой нагрузке.

Фотографии металлической промышленной плитки 300х300 мм - 36 отверстий / анкеров

Плитка перфорированная металлическая Плитка металлическая для промышленных полов Плитка перфорированная 300х300 мм плитка стальная 300х300 мм

В процессе производства формируются анкеры (отверстия), которые являются якорями для зацепа в бетоне при монтаже. Плитка при укладке полностью утапливается на высоту 22 мм, благодаря этому надежно фиксируется в бетоне и создает прочную монолитную поверхность. Поверхность плитки распределяет нагрузку по поверхности бетона и защищает от крошения. Диаметр отверстий до 22 мм позволяет передвигаться тележкам в хлебопекарнях с диаметром колес 50-100 мм и более, протестировано реальных условиях в цехах. Также успешно передвигаются рохли на производствах.

Фотографии металлической промышленной плитки 300х300 мм - 64 отверстия / анкера

Плитка перфорированная металлическая 64 отверстия Плитка металлическая для промышленных полов 64 отверстия Плитка перфорированная 300х300 мм - 64 анкера плитка стальная 300х300 мм - 64 отверстия

Количество анкеров 64 шт увеличивает пятно зацепа в бетоне, при этом площадь открытого бетона также увеличивается, что создает дополнительную бетонную пыль в процессе эксплуатации. Количество анкеров 36 отверстий увеличивает пятно защищенного бетона от трения и нагрузок, при уменьшении зацепа. Практика показывает, что 36 и 64 анкера одинаково ведут себя при нагрузках до 40 тонн под гусеничной техникой.


Варианты упаковки и доставки металлической плитки

Доставка плитки осуществляется транспортными компаниями или попутными грузовыми автомобилями по тарифам компаний.

доставка плитка металлическая Погрузка плитка металлическая 300х300 мм Доставка через транспортные компании плитка промышленная в упаковке доставка груза до клиента на европаллетах 1200х800мм упаковка в стрейчпленке для защиты

Варианты изготовления металлической плитки

Металлическая плитка изготавливается в вариантах: толщина 1 мм., толщина 1,2 мм., толщина 1,5мм., толщина 1,8мм., толщина 2мм.
Упакована в европаллеты по 500 штук.
Мы гарантируем: качество, низкую цену на металлическую плитку, оперативную, точно в срок отправку заказов. Приглашаем к сотрудничеству компании и частных предпринимателей, тех кто строит цеха, автосервисы, складские помещения или является поставщиком стройматериалов.


Как происходит заказ плитки у нас:

1. Сначала вам необходимо решить на какую площадь хотите уложить металлическую плитку;
2. Определить какая нагрузка планируется на пол, чтобы подобрать металл для плитки, сухое или влажное помещение;
3. Площадь покрытия необходимо умножить на 11,11 штук (Расчетная величина 1 м2);
4. Свяжитесь с нами: sale@plitka-metall.ru   +7 (8552) 78-12-46   +7 (8552) 78-42-32 сообщите требуемое количество, марку и толщину металла;
5. Мы с вами заключим договор, где согласуем и пропишем сроки изготовления, условия поставки, оплаты;
6. После поступления оплаты мы запускаем в производство ваш заказ;
7. По готовности отправляем через транспортную комапнию, либо самовывоз. Вместе с заказом отправляем документы (счет фактура, договор, ТТН, копии сертификатов, паспорт изделия), либо Почтой России;



Возможно заказать образцы металлической плитки 300x300 мм

Образцы металлической плиткиЗаказ образцов металлической плитки Вы можете заказать образцы, чтобы оценить качество и исполнение нашей металлической плитки. Отправляем через транспортную компанию СДЭК, доставка в течении 2-3 дней.
Доставка по России и странам СНГ.
Образцы и транспортные услуги оплачиваются покупателем.
Прием заявок: E-mail: sale@plitka-metall.ru


О Производстве промышленной плитки

Свыше десяти лет успешно работаем в области производства промышленных полов для различного типа производств. Изготалвиваем промышленную металлическую плитку размером 300х300 мм, 36 отверстий. Производственная мощность цехов более 4000 шт. в сутки. Благодаря этому выполняем большие объемы в сжатые сроки.

Производство металлической промышленной плитки Производство плитки промышленной Официальный производитель металлической промышленной плитки для пола Производитель плитки пола Производим металлическую плитку для пола
Используемый металл:

Сталь холоднокатанная 08 кп/пс, сп - ГОСТ 19904-90
Чаще всего в промышленном производстве используется именно сталь холоднокатаная марки 08 кп/пс ,сп - ГОСТ 19904-90. Чаще всего заказывают плитку именно из этого металла.
Аббревиатура: «КП» - кипящая, «ПС» - полуспокойная, «СП» спокойная, на эксплуатацию никак не влияет, можно использовать любой вариант.
Свариваемость отличная, ограничений не имеется.

Сталь оцинкованная - ГОСТ 14918-2020
Заводское горячее цинкование - стандарт 14918-80 (в результате, которого на поверхности металла образуется коррозионностойкий сплав Zn-Fe) Свариваемость отличная, ограничений не имеет.
Допуск толщины цинкового защитного слоя от 18 мкм до 40 мкм.
Средняя значение 29 мкм. Более стойкая к коррозии, образованию искр, реагентам и промышленной химии.

Нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10)
Устойчива к коррозии, не магнитится, жаропрочная, сваривается, пищевая.
Отлично подходит для лабораторий, хлебопекарен и других пищевых производствах, где особые требования к покрытиям. Также используется в нефтяной, фармацевтической, химической промышленности.
По устойчивости к коррозии, химии превосходит холоднокатаную сталь и оцинкованную многократно, но примерно в 7 раз дороже. Поверхность может быть в двух вариантах матовая либо глянцевая.


Технические условия на плитку металлическую ТУ 25.11.23-001-34780156-2022

Изготовление металлической плитки проходит согласно техническим условиям

ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 1 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 2 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 3 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 4 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 5 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 6 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 7 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 8 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 9 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 10 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 11 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 12 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 13 ТУ 25.11.23-001-34780156-2022 - лист 14

Наличие на складе
Металл ГОСТ 19904-90
Помогаем загрузить и отправить