Производственная Компания "РемКом" занимается производством и реализацией металлической плитки размером 300х300 мм для промышленного пола.

Производим плитку различной по толщине металла от 1,0 мм до 2 мм. Используем качественный металл: сталь 08 кп/пс - ГОСТ 19904-90, оцинкованную сталь ГОСТ 14918-2020, нержавеющую AISI 430/304.

Промышленный пол с металлической плиткой способен выдерживать ударные нагрузки более 12 тонн, перемещение тяжёлых грузов методом волочения, передвижение гусеничной техники.

Плитка защищает пол от механических и температурных воздействий, повышает износостойкость и долговечность.

Промышленный пол с металлической плиткой имеет срок службы 30-50 лет – альтернатива наливным полами

Все примеры плитки нашего производства

В помещениях, где нагрузки на пол достигают экстремального уровня: машиностроительные и металлургические предприятия, необходимо напольное покрытие отличающееся особой прочностью. Идеальный вариант в такой ситуации – металлическая напольная плитка.

В ряде случаев используются топпинги (так называемые наливные полы) – покрытие бетонного пола упрочняющими смесями. Однако данная услуга является довольно дорогим удовольствием, более того, наливной пол не гарантирует необходимой прочности против ударов и тяжелых грузов, а внешний вид становится малопривлекательным уже в первые недели после эксплуатации.

Варианты изготовления металлической плитки:

-Количество анкеров 36 или 64;

-Толщина используемого металла: 1 мм , 1,2 мм, 1,4 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2 мм;

-Металл: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90, оцинкованная ГОСТ 14918-2020, нержавеющая AISI 430/304.



Каждый вариант подбирается под конкретную нагрузку и место эксплуатации. Для сухих помещений подходит холоднокатаная сталь, для зон заезда техники оцинкованная, нержавеющая. Возможно комбинировать толщины и тип металла для оптимизации бюджета. Для подробных рекомендаций обращайтесь за консультацией к нашим специалистам по телефонам в контактах.

Металлическая плитка для промышленного пола в производственные цеха

Покрытие металлической плиткой в промышленных помещениях предназначено для создания прочности, износостойкости а также защиты бетонного пола от механических, абразивных, химических и термических нагрузок, но в тоже время сохраняет эстетичный внешний вид на протяжении длительного времени. Наша продукция соответствует всем требованиям, которые предъявляются к тяжело-нагруженным промышленным полам заводов, предприятий и автосервисов.